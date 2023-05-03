В Челябинске квартиры в новостройках стали продаваться почти в два раза дольше

Срок продажи квартир на первичном рынке недвижимости Челябинска за год вырос на 86%. В марте 2023 года средний срок экспозиции объявлений составил 135 дней, в марте 2022-го – 71 день, сообщает «Авито Недвижимость».

В среднем по России срок продажи новостроек в марте составил 132 дня. Быстрее всего в Челябинске в марте продавались новые однокомнатные квартиры – в среднем за 109 дней. Наибольший срок экспозиции объявлений о продажу у трехкомнатных и многокомнатных квартир – 157 и 218 дней соответственно. По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, за год покупательская способность жителей страны не выросла, цены на недвижимость стагнируют, околонулевые ставки по ипотеке отменили, поэтому люди притормозили с покупкой квартир или ищут самые доступные варианты.

Ранее аналитики «Авито» сообщали, что средний срок продажи квартиры на вторичном рынке Челябинска за год вырос на 12%, до 108 дней. Но это один из самых низких показателей среди городов-миллионников и в целом по России (157 дней).