В Казани мужчину осудили за вымогательство денег у хоккеиста «Ак Барса»

Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор 28-летнему Максиму Сидорову. Его признали виновным в вымогательстве средств у хоккеиста «Ак Барса» Артура Бровкина, передает «Рeальное время».

Следствие считает, что осужденный в апреле 2021 года решил зарабатывать на спортсмене, поскольку последний умел предсказывать результаты спортивных турниров. Позже, как установил суд, господин Сидоров заявил хоккеисту, что некие криминальные авторитеты доверились прогнозам последнего и проиграли крупные суммы и намерены отомстить ему. Спортсмен поверил ему, а тот дал обещание решить проблемы с авторитетами через знакомого. В итоге Максим Сидоров вынудил хоккеиста передать ему 4,3 млн руб. В ходе передачи последних 500 тыс. руб. осужденного задержали, поскольку хоккеист на тот момент обратился к правоохранителям.

Суд дал Максиму Сидорову три года колонии, признав его виновным. Однако учитывая прошлую непогашенную судимость за другое мошенничество ему предстоит отбыть пять лет лишения свободы.

"Ъ-Казань"