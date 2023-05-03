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В Ярославле демонтируют скейт-парк

На следующей неделе в Ярославле планируется начать демонтаж скейт-парка. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета заявил начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Ярославля Александр Легус.

Скейт-парк в Ярославле

Скейт-парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Скейт-парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Скейт-парк работал в парке Тысячелетия Ярославля. В мэрии считают, что трасса опасна для эксплуатации и требует демонтажа.

«В том исполнении, в котором в парке Тысячелетия, он для использования в крытом помещении. И ребята приходят туда, начинают выполнять бешеные трюки на самокатах, а данное покрытие пробивается на раз-два, неделю даже не стоит. Дырки остаются, менять не успевают, и ребёнок получается травму. Соответственно, данную скейт-площадку мы планируем демонтировать, а на её месте поставить бетонный скейт-парк»,— заявил Александр Легус.

До конца мая в мэрии планируют подготовить техзадание на новый бетонный скейт-парк и попасть в соответствующую программу Минспорта для получения финансирования проекта.

Андрей Иванов

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