На Кубани выявили 51 новый случай коронавируса

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 51 случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре выявили 14 случаев, в Сочи — девять, в Кавказском районе — пять, в Новороссийске и Староминском районе — по три. Еще по два заболевших обнаружили в Красноармейском, Славянском, Тбилисском, Тимашевском и Тихорецком районах. По одному положительному результату зафиксировано в Армавире и Геленджике, а также в Апшеронском, Выселковском, Ейском, Новопокровском и Северском районах.

На амбулаторном лечении находятся 425 человек, в стационарах — 171. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 361 709 случаев. Из них с выздоровлением выписали 349 921 человека, скончались — 11 192 пациента.

Татьяна Ручкина

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