Нижний Новгород сократил расходы на международные презентации

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сократил расходную часть муниципальной программы по развитию международной и межрегиональной деятельности города с 4,6 млн до 3,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Сокращение бюджета на полтора миллиона рублей в 2023 году прошло по линии городского департамента туризма и внешних связей. В частности, обнулены расходы на проведение презентаций Нижнего Новгорода в городах-побратимах и партнерах, а также траты на участие представителей города в мероприятиях за рубежом и в других городах России, отмечается в постановлении администрации.

Иван Сергеев