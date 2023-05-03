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Нижний Новгород сократил расходы на международные презентации

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сократил расходную часть муниципальной программы по развитию международной и межрегиональной деятельности города с 4,6 млн до 3,1 млн руб.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Сокращение бюджета на полтора миллиона рублей в 2023 году прошло по линии городского департамента туризма и внешних связей. В частности, обнулены расходы на проведение презентаций Нижнего Новгорода в городах-побратимах и партнерах, а также траты на участие представителей города в мероприятиях за рубежом и в других городах России, отмечается в постановлении администрации.

Иван Сергеев

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