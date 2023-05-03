До конца года в Челябинске отремонтируют 43 трамвайных переезда

В 2023 году в Челябинске планируют отремонтировать 43 переезда через трамвайные рельсы, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Капитальный ремонт в этом году запланирован на 12 переездах, расположенных на Свердловском проспекте, шоссе Металлургов, улице Машиностроительной, а также трех стрелочных узлах – у депо №1, на перекрестках Горького и Первой Пятилетки, проспекта Победы и Каслинской. ООО «ЧелябГЭТ» выполни текущий ремонт 17 переездов на Горького, Цвиллинга, Победы и Дзержинского. Еще пять участков на проспекте Победы и шоссе Металлургов ЧелябГЭТ отремонтирует вместе с комитетом дорожного хозяйства города. Последний организует ремонт еще шести переездов на улицах Гагрина и Российской.

Три участка приведут в порядок в рамках гарантийных обязательств. Это два переезды на проспекте Победы и один на шоссе Металлургов.