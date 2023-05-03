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В Краснодарском крае задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров

Трое мужчин задержаны по подозрению в совершении убийства сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, пропавших в ночь с 28 на 29 апреля на трассе «М-4 Дон» в районе станицы Березанской Краснодарского края, сообщает следственное управление СКР по региону.

В операции по поиску преступников принимали участие сотрудники СКР, ФСБ и полиции. По версии следствия, трое мужчин, находившихся ночью на автотрассе, заметили остановившуюся машину Hyundai, на которой Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. У злоумышленников возникло намерение убить мужчину и женщину, чтобы завладеть их денежными средствами. Мужчины напали на потерпевших и завладели наличными денежными средствами и банковскими картами, получив доступ к возможности проведения банковских операций по ним. Продолжая свои преступные действия, фигуранты в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов потерпевших более 180 тысяч рублей. Похитив денежные средства, злоумышленники совершили убийство мужчины и женщины, а затем спрятали тела потерпевших и сожгли автомобиль. По данным СКР, тело Кирилла Чубко найдено, поиски тела его спутницы продолжаются.

Анна Перова, Краснодар

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