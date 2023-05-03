Агенты Украины пересылали оборудование для терактов в Крыму через Avito

Жители Крыма, которые были завербованы украинской разведкой и готовили покушение на главу республики Сергея Аксенова, передавали друг другу оборудование для слежки и совершения терактов через Avito. Об этом сообщил телеканал Минобороны «Звезда».

Один из задержанных Сергей Кривошеин рассказал, что он покупал в магазине GPS-трекеры и выкладывал их на площадку объявлений. Там их выкупал его сообщник.

Как писал «Ъ-Кубань», ФСБ задержала шесть агентов военной разведки Украины. Они планировали покушения на Сергея Аксенова, главу парламента Крыма Владимира Константинова и главу Ялты Янину Павленко. Кроме того, они планировали диверсии на элементы транспортной инфраструктуры.

Татьяна Ручкина

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