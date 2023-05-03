Уголовное дело о незаконном обороте табака передано в Городецкий суд

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте немаркированных сигарет (ч. 6 ст.171.1 УК РФ) общей стоимостью свыше 1 млн руб. Полицейские изъяли более 9 тыс. пачек табачной продукции у 45-летнего жителя Заволжья, сообщили в региональном управлении МВД.

Следствие установило, что в январе-августе 2022 года фигурант покупал сигареты без акцизных марок, хранил их в микроавтобусе дочери и гараже и продавал контрафактный товар в Балахнинском и Ковернинском районах. Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемого безакцизную продукцию и документы.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему может грозить до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Городецкий городской суд.

Елена Ковалева