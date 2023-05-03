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Набережную у «Города мастеров» в Городце благоустроят за 118,4 млн рублей

Кировская компания «Астрим Жилтехстрой» благоустроит набережную Долгорукого у «Города мастеров» в Городце за 118,4 млн руб. Контракт с подрядчиком заключили как с единственным поставщиком, указано на портале госзакупок. Территорию нужно привести в порядок до конца 2023 года.

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Как ранее сообщалось, проект благоустройства набережной Долгорукого в Городце стал победителем конкурса малых городов и исторических поселений Минстроя РФ. Федеральный бюджет выделил 90 млн руб. на его реализацию.

Согласно концепции, на набережной появятся качели для тихого отдыха, сцена, детские площадки, островок торговли и общепита и башки «Северные врата», стилизованные под средневековую древнерусскую архитектуру.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Астрим Жилтехстрой» зарегистрировано в Кировской области с 2008 года. Уставный капитал составляет 16 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Сергей Богомолов. Компания принадлежит Евгении Сорокиной. В 2021 году выручка составила 95,2 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб. Отчет за 2022 год не опубликован.

Анастасия Еремина

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