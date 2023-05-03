Бастрыкин раскритиковал уральских следователей за работу с обращениями граждан

Глава СК России Александр Бастрыкин выразил замечания руководству СУ СКР по Свердловской области за работу следователей с обращениями граждан. Он обратил внимание на недопустимость направления типовых, «трафаретных» уведомлений заявителям. Кроме того, есть недостатки с организацей бесперебойного и действенного функционирования горячих телефонных линий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Глава ведомства указал на недопустимость ненадлежащего рассмотрения обращений, поступающих на линию для участников СВО, мобилизованных и членов их семей»,– отметили в пресс-службе ведомства.

Руководство СУ СКР по Тюменской области Александр Бастрыкин раскритиковал за отсутствие оперативности при рассмотрении обращений граждан.

Всего, по оценке главы ведомства, нарушения при работе с обращения граждан, допускают в 17 российских регионах.

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