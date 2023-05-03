Житель Петербурга проиграл ФСБ суд по делу о запрете выезда из страны на время мобилизации

Жителю Санкт-Петербурга не удалось выиграть суд у ФСБ по делу о запрете выезда из страны. Погрануправление ведомства сочли непричастным к наложению ограничения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Административный иск подал Максим Скляренко к Погрануправлению ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его рассматривал Ленинский районный суд. В обоснование истец заявил, что 10 октября прошлого года его не пустили на международный рейс в Пулково и вручили уведомление о невозможности покинуть страну из-за частичной мобилизации. Из материалов дела следовало, что инициатором ограничения был указан в военкомат.

Господин Скляренко подчеркнул, что до поездки обращался в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет. Там ему сообщили, что в его отношении ограничительные меры отсутствуют. При этом оказалось, что 28 сентября в департамент пограничного контроля Пограничной службы ФСБ РФ были направлены сведения истца для ограничения выезда за пределы РФ. Они были сняты 26 октября 2022 года.

«ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области не являлось инициатором наложения ограничений на право выезда из страны, административный ответчик действовал в рамках возложенной на него государственной функции по осуществлению пограничного контроля»,— отметили в пресс-службе судов.

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