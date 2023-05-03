В Казани из-за Дня Победы изменится движение общественного транспорта

В Казани в связи с празднованием Дня Победы изменится движение городского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения будут введены с 18:00 до 23:30 3 мая, с 16:30 до 23:30 7 мая и с 18:00 8 мая до 0:00 9 мая.

В частности, автобусы 6, 15, 29 и 75 не будут ездить по Кремлевской дамбе, а вместо этого по Кремлевской набережной, по Саид-Галеева, Ташаяк, Московской, Чернышевского, Лево-Булачной и далее по маршруту. При этом они будут пропускать остановку «Центральный стадион».

В обратную сторону данные автобусы будут двигаться по улицам Право-Булачной, Астрономической, Лобачевского, Большой Красной, Батурина и далее по маршруту. При этом они будут пропускать остановки «Педагогический институт»«ул.Чернышевского» и «Центральный стадион».

Автобусы №35а, 37 и 47 вместо Кремлевской дамбы будут двигаться по Кремлевской набережной, а затем по улицам Саид-Галеева, Ташаяк, Московской и далее по маршруту, не останавливаясь на Центральном стадионе.

В обратную сторону эти маршруты будут двигаться через улицы Московскую, Камала, Астрономическую, Лобачевского, Большую Красную, Батурина и далее по маршруту. При этом они пропустят остановки «Колхозный рынок», «ул.Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион».

Автобус №74 вместо Кремлевской дамбы будет курсировать по Кремлевской набережной и по улице Саид-Галеева, а затем по маршруту, пропуская остановку «Центральный стадион». В обратном направлении автобус проедет через ж/д вокзал по Кировской дамбе через улицы Большую Крыловку, Вахитова, Чистопольскую и далее по маршруту. Остановки «Центральный стадион» и «Энергетический университет» транспорт пропустит.

Кроме того, 3 мая с 18:00 и 7 мая с 16:30 в Казани не будет курсировать троллейбус №2, а с 18:00 8 мая он будет временно приостановлен.

"Ъ-Казань"