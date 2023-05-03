Пожар на площади 700 кв. м в спорткомплексе «Олимпиец» в Иркутской области потушен

Сотрудникам МЧС удалось в течение двух часов потушить возгорание в спортивном комплексе «Олимпиец» в Усть-Илимске Иркутской области. Сообщение о пожаре на пульт оперативного дежурного поступило в 11:25 по местному времени, в 13.45 ведомство сообщило о его ликвидации. К работам были привлечены пять единиц техники и 17 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Огонь распространился на площади 700 кв. м. Как уточняют в МЧС региона, бассейн в момент пожара был закрыт на ремонт. До прибытия пожарных 20 рабочих эвакуировались самостоятельно, еще девять человек спасли огнеборцы. Пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельств пожара.

Ремонтные работы в спорткомплексе «Олимпиец» начались в 2021 году, завершиться они должны в 2023-м. Объем субсидии из областного бюджета с учетом софинансирования из местного бюджета на проведение капитального ремонта составит 158 млн руб., комментировала ранее администрация Усть-Илимска.

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Лолита Белова