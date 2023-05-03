Специалисты сделали заключение о состоянии воздуха после ЧП в поселке Волна

В зоне жилой застройки поселка Волна, где с ночи 3 мая горит резервуар с нефтепродуктами, провели исследования проб воздуха. Превышений предельной допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не зафиксировано, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора Кубани.

Ночью 3 мая в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. Его площадь составила 1,2 тыс. кв. м. С огнем борются 188 человек, к тушению также привлекли пять пожарных поездов. Губернатор Кубани Вениамин отметил, что необходимости эвакуировать жителей поселка нет.

Официальная причина возгорания не называется. Однако ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что оно произошло из-за падения беспилотника.

Татьяна Ручкина

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