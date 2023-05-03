На организацию турнира по шашкам направят до 9 млн рублей

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой на аукционе 11 мая выберет организатора проведения Международного турнира по шашкам ШОС, который пройдет в Уфе с 5 по 13 июня, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 9,5 млн руб., он будет оплачен за счет субсидии из бюджета республики.

В задачи подрядчика входит организация проживания и питания спортсменов и судей в гостинице «Башкирия», проведение официального приема от имени правительства республики, поставка сувенирной и наградной продукции (дипломы, медали, кубки), организация онлайн трансляции мероприятия и так далее.

В турнире будут участвовать 105 человек, в том числе 48 спортсменов, 18 судей, четыре почетных гостя, 30 волонтеров и пять переводчиков. Официальный прием от имени правительства Башкирии на 40 человек состоится вечером 10 июня. В меню входят, в том числе, фрукты, овощное, рыбное и сырное ассорти, выпечка, греческий салат, цыпленок табака с домашней аджикой, картофель по-деревенски с розмарином, торты «Красный бархат».

Майя Иванова

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