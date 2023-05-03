В ТРЦ «Планета» на месте Stradivarius открылся магазин Vilet

Сегодня в ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды Vilet – этот бренд будет работать в РФ вместо ушедшей из страны сети Stradivarius. Как сообщают в пресс-службе «Планеты», отдел Vilet будет работать на 1 этаже, магазин занял площадь в 585 кв. м.

Вчера в ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды Maag, заменивший бренд Zara.

Напомним, что магазины испанской группы Inditex (Bershka, Zara Home, Stradivarius и Pull & Bear) закрылись в РФ с началом СВО. Позднее стало известно, что компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, откроет магазины под собственными брендами. Так, Zara переименовали в Maag, Bershka – в Ecru, а Pull & Bear — в DUB.