Вступил в силу приговор омскому депутату, избившему односельчанина

Омский районный суд подтвердил законность приговора депутату Иртышского сельского поселения Кириллу Малюге. В октябре 2022 года мировой суд признал его виновным по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорил к штрафу в размере 30 тыс. руб., обязав выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в 80 тыс. руб., сообщили в Telegram-канале омского судейского сообщества.

Стороны обжаловали приговор в части суммы компенсации: защита посчитала ее завышенной, потерпевший утверждал, что этой суммы недостаточно, ведь первоначально он требовал 500 тыс. руб. Прокуратура вовсе просила направить дело на новое рассмотрение, отмечая, что наказание депутату нельзя признать справедливым вследствие чрезмерной мягкости.

Как указывается в материалах СКР, ночью 29 декабря 2021 года в поселке Иртышский депутат набросился с кулаками на 33-летнего односельчанина. Поводом для конфликта стал упрек в адрес депутата, который якобы не помог инвалиду-колясочнику проехать через турникет в здание Дома культуры, где проходило праздничное мероприятие. В ходе следствия и в судебном процессе обвиняемый раскаялся в содеянном и возместил потерпевшему расходы на лечение.

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Илья Николаев