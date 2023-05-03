Тело утонувшего в апреле 56-летнего рыбака нашли в реке Ува в Удмуртии

В реке Ува в Удмуртии обнаружили тело 56-летнего жителя села Вавож, которого в последний раз видели на рыбалке. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 1 апреля, когда мужчина при проверке удочек оступился и упал в воду.

По данным следствия, находившийся рядом с ним местный житель попытался спасти рыбака, однако из-за быстрого течения реки не смог. Тело погибшего было обнаружили в реке 30 апреля.

В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.