Мэр Ярославля хочет увеличить штрафы за несанкционированные свалки

Мэр Ярославля Артем Молчанов выступил с предложением увеличить штрафы за несанкционированные свалки. Об этом градоначальник заявил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Глава города намерен отправить соответствующее обращение к депутатам областной думы с предложением внести изменения в областной закон «Об административных правонарушениях». Сейчас штраф за несанкционированную свалку для физических лиц составляет 2-3 тыс. руб.

«Некоторые горожане мусор сваливают прямо на зеленую зону. И такие нарушения возникают в разных районах Ярославля. 1 мая объехали Ленинский и Дзержинский районы вместе с депутатами муниципалитета и областными парламентариями. На местах договорились о том, что Ярославская областная дума рассмотрит вопрос увеличения штрафов за несанкционированные свалки»,— заявил Артем Молчанов.

Также градоначальник намерен устанавливать видеокамеры в местах образования несанкционированных свалок, в частности на улице Автозаводская.

Андрей Иванов