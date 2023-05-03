Имущество и долговые требования бывшего владельца краснодарской «Галактики» продают за 180,4 млн рублей

Дебиторскую задолженность и движимое имущество ЗАО «Темпл инк» (бывший владелец ТРК «Галактика» в Краснодаре) реализуют за 180,4 млн руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / trkgalaktikakrd Фото: vk.com / trkgalaktikakrd

Торги проводятся в открытой форме. Организатор — ООО «Энергия права». Подача заявок на участие в аукционе начнется 8 июня и завершится 27 июля.

На продажу выставлены пять лотов. Четыре из них — права требования к ряду кубанских предпринимателей и крупным сетевым магазинам, таким как «Центр Обувь», «Связной», «585 Золотой» — на сумму 172,4 млн руб. Пятый — распашные турникеты, они оцениваются в 7,9 млн. руб. Таким образом, общая стоимость лотов составляет 180,4 млн руб.

В апреле 2018 года ЗАО «Темпл Инк» признали банкротом по иску ООО «Келлер». 20 марта краснодарский ТРЦ «Галактика» продали на торгах за 2,2 млрд руб. — по сниженной в два раза цене. Покупателем стал ООО «ВАК».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Темпл Инк» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. 100% доли в УК принадлежит кипрской компании «Раиска Консалтинг». Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2021 года выручка ЗАО составила 674,3 млн руб., чистая прибыль — 137,6 млн руб.

Екатерина Мухамедова

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