В СНТ в Уфе сгорели шесть садовых домов

В СНТ «Калинка» в Калининском районе Уфы в результате возгорания травы сгорели шесть садовых домов, сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Погибших и пострадавших нет, причина и обстоятельства пожара устанавливаются. В общей сложности за сутки в результате горения сухой травы пострадало 132 га земли.

По данным минлесхоза Башкирии, в пожароопасный период с 31 марта по 3 мая зарегистрировано 25 лесных пожаров. Вчера в республиканское МЧС поступило сообщение о горении травы в 2 км от села Ивановка Краснокамского района. Вечером пожар был локализован на площади 30 га, угрозы населенному пункты нет, сообщает МЧС. Тушение проводится помощью вертолета, который сбросил 29 т воды.

Влада Шипилова

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