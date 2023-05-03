Новосибирское региональное отделение ПАРНАС ликвидировано решением суда

Новосибирский областной суд 3 мая ликвидировал региональное отделение Партии народной свободы ПАРНАС. Сообщение об этом опубликовано на странице сообщества судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Административное дело было возбуждено по иску главного управления Министерства юстиции РФ по региону. Он был подан 23 марта 2023 года. «Стороны были извещены о дате судебного заседания надлежащим образом, ответчик в судебное заседание не явился»,– говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ», в апреле этого года Минюст РФ обратился в суд с требованием ликвидировать ПАРНАС из-за недостаточного количества региональных отделений партии. Первое заседание суда должно состояться 25 мая. В заявлении ПАРНАС от 24 апреля указывается, что «за короткий срок государственная регистрация семи региональных отделений партии была отменена».

По данным «СПАРК-Интерфакс», региональное отделение партии в Новосибирской области было создано в 2012 году.

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Валерий Лавский