Заведующего отделением в больнице Глазова будут судить за взяточничество при проведении операций

В Удмуртии перед судом предстанет 62-летний заведующий отделением больницы в Глазове. Мужчину обвиняют в мошенничестве, получении взяток и незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, мужчина незаконно получал от пациентов деньги за хирургические операции, которые оплачивались за счет средств фонда обязательного медстрахования. Кроме того, обвиняемый хранил по месту жительства патроны к мелкокалиберной винтовке.

В рамках расследования допрошены пациенты и медперсонал больницы, проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемого, а также изучена медицинская документация. Уголовное дело направили в суд.