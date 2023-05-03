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В порту Тамань пожар на нефтяном резервуаре тушат 188 огнеборцев

Пожар высшего ранга, разгоревшийся в порту Тамань на территории поселка Волна, тушат 188 спасателей и пять пожарных поездов, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших нет. Огонь вспыхнул на резервуаре с нефтепродуктами.

«Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет»,— написал ранее губернатор Кубани.

Он также отметил, что ситуация в поселке Волна не требует эвакуации.

Пожар на территории АО «Таманьнефтегаз» начался около 4:30, площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. м.

Анастасия Назарова, Анна Перова, Краснодар

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