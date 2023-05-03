Кредиторы миасского завода «Роскосмоса» не стали принимать решение о его закрытии

Собрание кредиторов АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») воздержалось от принятия решения по вопросу о прекращении хозяйственной деятельности предприятия. ММЗ продолжит работу в прежнем режиме. Информация о результатах внеочередного собрания опубликована на Федресурсе.

Кроме того, кредиторы воздержалось от решения по прекращению производства понтонов для АО «Транснефть», связанной с невозможностью поставлять продукцию без посредников. Участники собрания отклонили предложения конкурсного управляющего о порядке и условиях реализации имущества должника, но приняли их в редакции АО «Россельхозбанк» – одного из крупнейших кредиторов завода.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале 2021 года ММЗ направил заявление о несостоятельности сам из-за задолженности в 2,38 млрд руб. Руководство завода объясняло долг дефицитом заказов, а также высокой закредитованностью. В июле Арбитражный суд Челябинской области признал завод «Роскосмоса» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство. Крупнейшими кредиторам ММЗ является Россельхозбанк (почти 1,3 млрд руб.) и «НОВАТЭК-Челябинск» (534 млн руб.). Предприятие продолжает работать, здесь трудятся около 800 человек. Также завод снабжает теплом и горячей водой северную часть Миасса и поселок Строителей. 18 июля конкурсный управляющих представит суду отчет о результатах конкурсного производства.