Площадь Трех столетий в Перми украсят гаубичными стволами

На площади Трех столетий у речного вокзала в Перми установят стелу из двух гаубичных стволов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин, проинспектировавший ход ремонта набережной Камы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Сделаем здесь еще одно место для отдыха и прогулок, свяжем набережную и пространство завода им. Шпагина,— рассказал глава региона.— На площади появится пешеходная зона, скамейки, много зелени и памятная стела. С инициативой ее установки вышли “Мотовилихинские заводы”. Она будет посвящена фестивалю “Оружие Победы” и всем предприятиям города, совершившим подвиг в тылу. Основу стелы составят два артиллерийских ствола гаубицы “Мста-Б” — эту пушку активно использует наша армия в ходе СВО. Подрядчик идет в сроках, завершить капремонт планирует до конца мая».

На самой набережной продолжается ремонт участка на подходе к речному вокзалу. В ходе реконструкции здесь обустроят 500 м променада, построят детский городок, комнату матери и ребенка и амфитеатр. Подрядчик планирует открыть променадную часть в конце мая, а весь ремонт закончить в ноябре.