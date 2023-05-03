На могилах татарстанских деятелей установили таблички с QR-кодами

В Казани на Ново-Татарском кладбище на могилах известных религиозных деятелей Татарстана появились таблички с QR-кодами. Об этом сообщает Духовное управление мусульман республики.

Если перейти по QR-кодам, то можно узнать информацию о религиозных деятелях и их биографию. Реализацией данного проекта выступает глава медресе имени 1000-летия принятия ислама, имам-хатыб казанской «Ал мчет» Ильяс Зиганшин.

В частности, QR-коды установлены на могилах Туфана Минуллина, Ильгама Шакирова, Шигабутдина Марджани, Галимджана Баруди, Ахмадхади Максуди, Ахмадзаки Сафиуллина.

"Ъ-Казань"