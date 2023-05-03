На ремонт улицы в Чебаркуле выделили 48,4 млн рублей

Управление ЖКХ администрации Чебаркуля объявило аукцион на выполнение ремонта дороги по улице Советская. Начальная цена контракта составляет 48,4 млн руб. Прием заявок ведется до 10 мая, сообщается на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, подрядчику нужно будет заменить на улице асфальт и светильники, восстановить тротуары и посадочные площадки, установить бортовые камни и укрепить обочины. На дороге предстоит разместить искусственные неровности и нанести разметку. Выполнить работы нужно будет до конца этого года.