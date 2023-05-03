В Прикамье могут ввести штрафы за неисполнение решений губернатора и оперштаба

В заксобрание внесен законопроект о штрафных санкциях за неисполнение решений губернатора и оперативного штаба. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

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Согласно пояснительной, в условиях проведения специальной военной операции саботирование решений оперативного штаба ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе. Полномочия оперативного штаба определены указом президента РФ и касаются усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

В случае принятия законопроекта административный штраф за неисполнение решений главы региона и оперативного штаба составит для граждан от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. руб.