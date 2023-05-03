К тушению пожара на нефтебазе в Туапсинском районе привлекли пять пожарных поездов

К тушению пожара на нефтебазе в поселке Волна привлекли пять пожарных поездов. С огнем борются 188 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Переговорил с начальником главного управления МЧС по краю Олегом Волынкиным. В данный момент он на месте руководит процессом тушения пожара. Возгорание серьезное, чтобы его локализовать, используют пенную атаку»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Ночью 3 мая в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Пожару присвоили высший ранг сложности. Официальная причина пожара пока не называется, однако местные жители сообщали в соцсетях об атаке беспилотника.

Позже распространилась информация о якобы эвакуации жителей поселка. Глава Кубани ее опроверг.

Татьяна Ручкина

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