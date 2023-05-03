«Вчера ты друг, а сегодня человек без стыда и совести»

Госдума намерена учредить реестр тренеров по личностному росту и карьере. В нижнюю палату внесен законопроект, который обязывает организаторов учебных курсов уведомлять об этом представителей власти. Речь в первую очередь идет о сферах, которые могут представлять опасность для физического или психического здоровья людей. Необходимость подобных мер объясняют растущими случаями «злоупотребления доверием граждан». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что данные новации не способствуют улучшению предпринимательского климата в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российская власть, судя по всему, решила взяться за такое популярное в интернете направление, как коучинг. Если кто не в курсе, что значит данное иностранное слово, можно назвать это бизнес-тренингом или, если совсем просто, обучением успеху. Как бы то ни было, подобные услуги чрезвычайно популярны у широких масс пользователей. Соответствующие блогеры, естественно, имеют хорошие доходы.

Достаточно долгое время государство не обращало особого внимания на их деятельность, но вот решило, как говорится, вплотную заняться. Более того, вдруг обнаружилось, что все эти коучи-тренеры на самом деле не всегда и не везде чисты на руку — злоупотребляют доверием подписчиков, вводят их в заблуждение и налоги еще при этом не платят. Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, «денег много, совести мало».

Кроме того, по этому поводу употребляется не совсем однозначный со всех точек зрения термин — «инфоцыгане». Это вот как раз они. Правда, опять же справедливости ради стоит отметить, что от обманутых граждан заявлений в органы в массовом порядке и не поступало. Никто особо в голос не требует наказать лишенных совести инфоцыган.

При этом, конечно же, нужно согласиться с тем, что налоги необходимо платить. Закон, как известно, един для всех. По крайней мере, хотелось бы так думать. Сначала СМИ сообщили о так называемом списке инфоцыган. В него вошли более чем 30 известных блогеров, которых предполагается проверять, и даже, как мы видим, некоторых уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату налогов.

И вот в Госдуму внесен законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности, который призван весь этот коучинг упорядочить. Как это будет работать, пока не совсем понятно. Но, видимо, тем, кто встанет на государственный учет, то есть будет под контролем, можно и дальше проводить свои тренинги. А других ждут проблемы.

С другой стороны, а каковы критерии? Какой бизнес-тренер плохой, а какой хороший? Явно будут трудности при принятии документа. И интернет работает по всему миру, можно просто взять и релоцироваться куда-то, где нет никаких реестров. Да, потеряешь некую долю подписчиков, но это все же лучше, чем перспектива оказаться в местах лишения свободы.

Мы не собираемся никого здесь защищать, однако налицо не совсем приятная тенденция: работаешь ты, зарабатываешь — вроде все нормально, но вдруг тебя объявляют инфоцыганом с перспективой посадки в тюрьму. Но хорошо, не платишь налоги — можно же просто уведомление прислать для начала. А здесь оказывается, что ты еще в довесок и плохой человек — без пяти минут мошенник.

Главная проблема заключается в том, что это ведь не только бизнес-тренеров касается, а любого предпринимателя: вчера ты друг, а сегодня человек без стыда и совести. Не способствует все это установлению благоприятного бизнес-климата. Деньги нужны государству, мы понимаем, но можно же как-то по-другому зайти — без кулаков, по-хорошему.

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