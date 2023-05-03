Прибыль владельца кубанской сети ТЦ «Красная Площадь» снизилась почти на 19%

В 2022 году чистая прибыль АО «Рамо-М», владеющего в Краснодарском крае сетью торговых центров «Красная Площадь», составила 752,7 млн руб. Это на 18,8% меньше, чем в предыдущий год, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Выручка компании составила более 2,6 млрд руб. Чистые активы «Рамо-М» выросли на 750 млн руб., до 2,8 млрд руб. Кроме того, денежный поток вырос почти вдвое, до 456,6 млн руб. При этом доходы от продаж снизились с 3,1 млрд руб. в 2021 году до 2,7 млрд руб. в 2022-м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Рамо-М» было зарегистрировано в 1995 году в поселке Майский Туапсинского района. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества. Гендиректором является Константин Севастьянов.

Татьяна Ручкина

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