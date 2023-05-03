В регионах Сибири ограничена продажа алкоголя в праздничные дни

В Кемеровской области, Новосибирске, Иркутске, Омске и Хакасии власти ограничили продажу алкогольной продукции в праздничные дни, приуроченные ко Дню Победы.

В Кузбассе купить алкоголь в сетях розничной торговли нельзя будет 9 мая. Запрет не распространяется на объекты общественного питания. В Иркутске ограничение действует с 1 по 9 мая, запрет на продажу спиртосодержащей продукции введен в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них.

В Новосибирске Анатолий Локоть подписал постановление о запрете на продажу алкоголя 9 мая вблизи площадок, где будут проходить праздничные мероприятия. Летние кафе, площадки и веранды должны завершить работу не позднее 23 часов, говорится в документе. Ограничительные меры вводятся для поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в постановлении.

Запрет на продажу алкоголя на День Победы будет введен в Абакане, сообщает администрация города. Ограничение распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в районе проведения массовых мероприятий.

Частичное ограничение на продажу алкоголя ввела мэрия Омска. Согласно постановлению главы города, продажа алкоголя запрещена в местах проведения массовых мероприятий с 5 по 9 мая.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова