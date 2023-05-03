Экс-работника «Ижводоканала» в Удмуртии осудили за получение взятки за фиктивный отбор проб

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении экс-работника «Ижводоканала». Мужчину признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что мужчина в ходе проверок одной из коммерческих организаций неоднократно получал от ее директора деньги. За это он должен был провести фиктивный отбор проб качества сточных вод.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на два года и назначил штраф в размере 270 тыс. руб. Кроме того, мужчину лишили на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций.