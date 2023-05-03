Экс-сотрудник ГИБДД Башкирии обвиняется в получении взятки

Бывший старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по Чишминскому району обвиняется в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры и СКР по Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», обвиняемым является 38-летний Айрат Карачурин.

По материалам дела, в октябре 2022 года Айрат Карачурин при проверке документов остановленного на трассе М5 Урал-Чишмы-Киргиз-Мияки бензовоза выявил технические неисправности тормозной системы. «КамАЗ» был отправлен на спецстоянку, а в отношении водителя был составлен протокол за нарушение правил перевозки опасных грузов (ст. 12.21.2 КоАП РФ). После этого водитель сообщил об изъятии большегруза брату владельца автомобиля, который был знаком с Айратом Карачуриным. Инспектор сказал знакомому приехать в отделение ГИБДД. При встрече он предложил выдать автомобиль со штрафстоянки и не привлекать владельца к административной ответственности за взятку в размере 10 тыс. руб., на что тот согласился. Для конспирации инспектор велел передать деньги в пачке из-под сигарет. После получения взятки автомобиль был выдан без устранения выявленных неисправностей. Водитель сообщил об этом в МВД.

Обвиняемый признал вину. По результатам служебной проверки, проведенной МВД по Башкирии, он был уволен по отрицательным мотивам. Уголовное дело направлено в Чишминский районный суд.

Майя Иванова

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