ММК с 2017 года вложил в экологию 72 млрд рублей

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов рассказал на заседании общественной палаты Магнитогорска о работе компании по повышению социального благополучия и сохранению окружающей среды города и прилегающих территорий.



По его словам, прошлый год был непростым для градообразующего предприятия Магнитки, но комбинат продолжил вкладывать средства в природоохранную деятельность, а общие затраты на экологию с 2017 года составили более 72 млрд рублей. Ключевыми природоохранными проектами за этот период стали реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе и строительство современной аглофабрики №5 и газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. Общий экологический эффект от них составил сокращение 16,7 тыс. тонн валовых выбросов в год.

Кроме того, ММК реконструировал оборотную систему водоснабжения, исключив сбросы загрязняющих веществ в реку Урал: сегодня их концентрация не превышает предельно допустимые уровни ни по одному параметру. Кроме того, специалисты компании занимаются развитием биологического разнообразия реки и Магнитогорского водохранилища, регулярно выпуская в воду различные виды рыб.

В настоящее время идёт строительство коксовой батареи №12 производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Капитальные затраты на возведение комплекса батареи составят около 75 млрд рублей, а после его запуска из эксплуатации будут поэтапно выводиться устаревшие мощности коксохимического производства. Это даст значительный экологический эффект, в том числе снижение выбросов по бензопирену в 12 раз, формальдегида – в 9 раз и по пыли – на 21 процент.

«Развивается система мониторинга, которая позволяет оценивать, в каком состоянии находится воздух города: благодаря восьми постам Росгидромета и трём постам комбината мы можем не только определять состав атмосферы, но и источники выбросов. Прорабатываем с ЮУрГУ математическую модель выбросов от автомобилей, чтобы показать, как влияет на атмосферу транспорт. На сайте ММК по трём замеряемым компонентам представлены актуальные значения, которые обновляют четыре раза в сутки. Прорабатывается возможность выведения данных и по другим компонентам. Валовые выбросы вредных веществ на конец 2022 года снизились на 11 процентов до 157,1 тыс. тонн», – отметил Олег Парфилов.