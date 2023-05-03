Санатории Прикамья вошли в тройку лидеров среди регионов ПФО по стоимости отдыха

Санаторно-курортные учреждения Пермского края вошли в тройку самых дорогих для летнего отдыха в Приволжском федеральном округе. Это следует из рейтинга, составленного порталом бронирования Санатории-России.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дешевле всего в ПФО можно отдохнуть в санаториях Марий Эл (4,6 тыс. руб. в сутки), Татарстана (4,4 тыс.) и Оренбургской области (4,3 тыс. руб.). Лидерами по стоимости являются санатории Пермского края (6 тыс.) и Башкортостана (6,4 тыс.). В стоимость отдыха включены проживание в номере категории «Люкс», трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле всего в России летний отдых обойдется в санаториях Дальнего Востока (4,2 тыс. руб.), а дороже всего — в санаториях Краснодарского края (8,2 тыс.).

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, высокий спрос повышает цены на услуги санаторного отдыха, но с увеличением стоимости потребитель предъявляет повышенные требования к комфорту и сервису, что не всегда происходит.