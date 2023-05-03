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Двух челябинцев подозревают в организации канала незаконной миграции

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Челябинска по подозрению в незаконной легализации иностранцев в России. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, челябинцы оформляли фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами и также фиктивно ставили их на миграционный учет. За свои услуги члены преступной группы брали с иностранцев деньги, распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

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