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В Новочеркасске из-за подготовки парада Победы изменится движение в центре города 3,5,7 и 9 мая

В связи с проведением репетиций парада Победы 9 мая в Новочеркасске будет временно ограничено движение транспорта в центре города, сообщает пресс-служба местной администрации.

Ограничения будут действовать 3 и 5 мая с 14.00 до 23.00, 7 мая с 5.00 до 13.00, 9 мая с 0.00 до 13.00.

Будет перекрыт Платовский проспект, от Пушкинской улицы до улицы Фрунзе; улица Московская, от Комитетской улицы до Платовского проспекта; Атаманская улица, от Александровской улицы до улицы имени генерала Лебедя.

Кроме того, временно будет приостановлено движение в районе проспекта и площади Ермака. Будет также перекрыт Красный спуск.

Анастасия Назарова

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