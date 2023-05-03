В Новочеркасске из-за подготовки парада Победы изменится движение в центре города 3,5,7 и 9 мая

В связи с проведением репетиций парада Победы 9 мая в Новочеркасске будет временно ограничено движение транспорта в центре города, сообщает пресс-служба местной администрации.

Ограничения будут действовать 3 и 5 мая с 14.00 до 23.00, 7 мая с 5.00 до 13.00, 9 мая с 0.00 до 13.00.

Будет перекрыт Платовский проспект, от Пушкинской улицы до улицы Фрунзе; улица Московская, от Комитетской улицы до Платовского проспекта; Атаманская улица, от Александровской улицы до улицы имени генерала Лебедя.

Кроме того, временно будет приостановлено движение в районе проспекта и площади Ермака. Будет также перекрыт Красный спуск.

Анастасия Назарова