Над юго-западом Петербурга заметили военные вертолеты

Жители Красносельского района Санкт-Петербурга рассказали о кружащих в небе военных вертолетах. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) же это связали с тренировочными полетами, пишет «Фонтанка».

По словам очевидцев, вертолеты кружили над Петергофским шоссе и летали низко над домами. Они также отметили, что от звука лопастей в их квартирах трясутся стекла.

При этом в ЗВО уверяют, что это связано с тренировкой летчиков. «Отставить панику! Это обычные учебно-тренировочные полеты», — рассказали в пресс-службе округа.

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