Компания из Уфы реконструирует в Нязепетровске мост за 630 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского района Челябинской области определило победителя аукциона на реконструкцию моста через реку Уфу. Им стал единственный участник торгов – АО «Уралмостострой» (Уфа). Контракт с компанией заключат по начальной цене – 630,7 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, реконструкцию железобетонного моста на улице Ленина в Нязепетровске планируется провести в три этапа и завершить в 2025 году. Сооружение длиной 153 м состоит из двух частей – железнодорожной и автодорожной, и давно находится в аварийном состоянии. Реконструировать планируется обе части.

По данным «СПАРК Интерфакс», АО «Уралмостстрой» зарегистрировано в Уфе в 1994 году. Компания специализируется на строительстве мостов и тоннелей. Имеет шесть филиалов в Пермском крае, Свердловской, Курганской и Челябинской областях («Мостоотряд №16»).