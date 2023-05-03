ММК с 2017 года вложил в экологию 72 млрд рублей

Общие затраты Магнитогорского металлургического комбината на экологию с 2017 года составили более 72 млрд руб. Об этом рассказал на заседании общественной палаты Магнитогорска директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Олег Парфилов.

Он отметил, что в число ключевых природоохранных мероприятий в этот период входили реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе, строительство современной аглофабрики №5 и установок газоочистки в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. В результате удалось достичь сокращения валовых выбросов на 16,7 тыс. т в год.

Прошлый год для ММК был непростым, однако комбинат продолжал вкладывать деньги в природоохранную деятельность, добавил господин Парфилов.

Комбинат провел реконструкцию оборотной системы водоснабжения, что позволило исключить сбросы загрязняющих веществ в реку Урал. Компания работает над развитием биологического разнообразия реки и Магнитогорского водохранилища.

Сейчас комбинат строит коксовую батарею №12, после запуска которой из эксплуатации поэтапно выведут устаревшие мощности коксохимического производства. Это должно снизить выбросы по бензопирену в 12 раз, формальдегида – в девять, пыли – на 21%.