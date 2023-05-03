В Новосибирске осудили двух сторонников террористической организации

Военный суд в Новосибирске вынес приговор двум сторонникам запрещенной в РФ международной террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным органов госбезопасности, гражданин иностранного государства Жобирхон Адхамов занимался вербовкой жителей Новосибирской области в террористическую группировку, переводил деньги ее участникам. Другой иностранец, Шохирхон Хожихонов, установило следствие, организовал пропагандистский интернет-ресурс для вербовки сибиряков в ряды джихадистов.

Доказательства, которые собрало следствие, убедили коллегию судей в виновности Жобирхона Адхамова и Шохирхона Хожихонова. Первому они назначили 13 лет лишения свободы, второму — 14. Первые четыре года осужденные будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

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Илья Николаев