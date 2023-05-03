На помощь пострадавшим от пожаров в Курганской области потребуется не менее 120 млн рублей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал предварительную сумму финансовой помощи жителям деревни Логоушки, пострадавшим от природного пожара. На выплаты, в том числе на покупку нового жилья потребуется более 120 млн руб. Об этом глава региона сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По данным МЧС, от огня в Логоушке пострадали 79 домов. По словам Вадима Шумкова, с заявлениями в качестве пострадавших обратилось 173 человека, в том числе 22 несовершеннолетних. Владельцы 33 домов, у которых это было единственное жилье получат сертификаты на покупку новой недвижимости по нормативам Минстроя с учетом расценок, утвержденных для Курганской области. Еще три зауральца получат выплаты по 500 тыс. руб. также на покупку жилья, 24 человека – по 300 тыс., 12 – по 100 тыс. руб. «И плюс будут выплаты, скорее всего, по иным видам обращений, которые уже завершаются, это 50 тыс. руб., как я сказал, на гражданина по утрате движимого имущества, и 10 тыс. руб. мы уже заплатили каждому матпомощи. Суммарно 120 млн руб. с небольшим»,– сообщили Вадим Шумков президенту.

Президент РФ поручил правительству проработать вопрос по финансовой поддержке Курганской и Свердловской областей, которая также пострадала от природных пожаров.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар в деревне Логоушка начался 27 апреля. Полностью ликвидировать возгорание удалось только 29 апреля. Во время разбора завалом был обнаружен один погибший. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать искры от проезжавшего тепловоза. По факту пожара расследуется уголовное дело.