Три жилых дома загорелись в Канске, один человек погиб

Пожар охватил три частных жилых дома в городе Канске Красноярского края, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным спасательного ведомства, сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме поступило в экстренные службы в 2:37 ночи. На момент прибытия первых пожарных расчетов уже горели два жилых дома и хозяйственные постройки.

На месте пожара работают девять единиц техники, три десятка пожарных, добровольная пожарная команда. Звено газодымозащитной службы проверило дома на наличие людей. В одном из них на полу был обнаружен погибший мужчина. В 4:20 пожар был локализован на площади 603 кв.м. В результате пожара пострадали три жилых дома, сгорели хозпостройки, бани, гаражи.

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Илья Николаев