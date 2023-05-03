В Красноярске за организацию убийства пенсионерки задержана ее знакомая

По подозрению в организации убийства 67-летней пенсионерки из Красноярска Нины Кузьминой задержана ее 63-летняя знакомая. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России, отметив, что следствие будет добиваться ареста подозреваемой.

По данным ведомства, 9 марта 2023 года с заявлением о безвестном исчезновении Нины Кузьминой в правоохранительные органы обратилась одна из ее приятельниц. 15 марта по подозрению в убийстве пенсионерки правоохранители задержали 44-летнего жителя краевого центра. В тот же день был обнаружен автомобиль пропавшей. Вскоре на территории Иркутской области нашли обожженный труп пенсионерки.

Следователи доказали причастность к убийству женщины ее знакомой. По версии следствия, подозреваемая решила разобраться с пенсионеркой, чтобы не отдавать ей крупную сумму. Совершить убийство она подговорила своего знакомого, обещая в качестве оплаты простить ему долг в 600 тыс. руб.

Располагая данными об адресе потерпевшей, маршрутах ее передвижения, киллер познакомился с будущей жертвой и вошел к ней в доверие. 3 марта в автомобиле женщины он нанес ей несколько ударов по голове, от которых она скончалась.

Доложив заказчице о выполненной работе, исполнитель забрал себе машину жертвы. Используя ключи потерпевшей, он проник в ее квартиру и забрал из сейфа наличные, часть которых передал сообщнице. Впоследствии злоумышленник вывез тело потерпевшей в Иркутской области, где вблизи поселка Чунский облил бензином и сжег.

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Илья Николаев