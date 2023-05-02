На выход из аутсайдеров

В рейтинге городов по индексу человеческого развития (привлекательности для переезда в эти города) Ульяновск в своей группе по численности населения остался в числе трех городоваутсайдеров наряду с Тольятти. Составители рейтинга отмечают, что если по большинству показателей город находится на среднем уровне, то «сильно проседает по доходам населения». В правительстве региона отмечают, что в 2021 году, на статданных которого основан рейтинг, была иная ситуация со средней зарплатой, и теперь Ульяновск делает ставку на рост средней заработной платы и должен будет выйти из аутсайдеров. Эксперты считают, что для привлекательности города необходим еще ряд условий, среди них важное — условия для карьерного роста и самореализации молодежи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Проектно-консалтинговая компания «Новая земля» при содействии факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) составила очередной рейтинг городов России по индексу человеческого развития (ИЧР).

Согласно этому рейтингу, среди городов с численностью населения от 500 тыс. до 750 тыс. человек Ульяновск с ИЧР 0,41 попал в число аутсайдеров. Также среди аутсайдеров в этой группе городов Тольятти (0,41) и Астрахань (0,42). В лидерах этой группы городов Балашиха (0,54), Владивосток (0,53) и Томск (0,53). Москва имеет ИЧР 0,69, Санкт-Петербург — 0,62.

Индекс человеческого развития (до 2013 года он назывался индексом развития человеческого потенциала — ИРЧП) — это интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он рассчитывается по странам мира и публикуется ежегодно с 1990 года в рамках программы развития ООН. В России впервые ИЧР рассчитывается сов­местно с НИУ ВШЭ с 2010 года. Тогда и была взята за основу методика ООН. В 2014м такой рейтинг был представлен в совместном исследовании ВШЭ и «Новой земли» «Борьба за горожанина: человеческий потенциал и городская среда». Как отмечалось в отчете исследования, «самочувствие рядового горожанина в его конкретном городе не укоренено в возможности реализации своих интересов в повседневной, актуальной среде города», и «целью исследования является выявление группы городов, обеспечивающих для населения высокий уровень привлекательности, сопоставимый с первой и второй столицами, и, соответственно, группы городов-аутсайдеров, не вполне отвечающих ожиданиям горожан».

По словам руководителя проектов компании «Новая земля» Александра Жидрова, непосредственно занимавшегося составлением рейтинга, «ИЧР является индикатором конкуренции за человека с точки зрения уровня жизни и человеческого потенциала», «насколько территория конкурентоспособна с точки зрения привлечения человеческого капитала, насколько она привлекательна для проживания».

Всего в расчетах используется пять показателей: число студентов на 1000 жителей (индексированное на средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме в вузы города; численность населения с высшим и неполным высшим образованием на 1000 жителей; продолжительность жизни (коэффициент смертности); коэффициент младенческой смертности; средняя заработная плата работников (индексированная на стоимость потребительской корзины).

Согласно данным последнего исследования (основано на статданных 2021 года), Ульяновск по уровню образования находится на 10м месте среди 20 городов этой группы, по продолжительности жизни — на 11м месте из 20 городов, по младенческой смертности — на шестом, и по уровню доходов и покупательной способности — на последнем, 20м месте из 20 городов своей группы. По данным отчетов, Ульяновск и в прежние годы находился в числе аутсайдеров (в 2016 году ИЧР был на уровне 0,38), однако с 2018 года индекс стал улучшаться, и «за пять лет ИЧР Ульяновска продемонстрировал значительный рост (+7%)», отмечается в исследовании.

Как заметил в беседе с «Ъ» господин Жидров, «Ульяновск сильно проседает в зарплате», «но для привлечения высококвалифицированных кадров одного этого показателя недостаточно, важны и другие — это и необходимость высокого уровня здравоохранения, и экология, и развитие городской среды, и доступ к широкому ассортименту досуговых функций».

По данным Ульяновскстата, численность региона в 2017 году — 1,253 млн человек, по состоянию на январь 2023 года — 1,181 млн человек. Миграционный отток населения из Ульяновской области в 2022 году составил 1827 человек. Всего покинули регион 23978 человек, в то время как прибыл 22151 человек. И если в Ульяновске в 2021 году наблюдался миграционный прирост, то в 2022 году была уже миграционная убыль населения (–54 человека).

В феврале прошлого года ульяновский региональный фонд профессиональных исследований «РАПИР» обнародовал данные онлайн-анкетирования среди пользователей соцсетей (503 человека), которые показали, что 32% респондентов планируют переезд в другой регион, 65% респондентов основной причиной назвали поиск высокооплачиваемой работы. Респонденты также отмечали, что меры региональной соцполитики должны быть направлены на развитие рынка труда и стимулирование самозанятости (70%), развитие политических прав и свобод (62%), а также на развитие рынка жилья (56%).

Первый зампред облправительства Марина Алексеева заметила «Ъ», что в рейтинге российских регионов по качеству жизни (РИА «Новости», 67 показателей) Ульяновская область на 32й позиции, и «сколько рейтингов, столько толкований». По ее мнению, в 2022 году у Ульяновска будут уже другие показатели ИЧР, поскольку губернатор региона Алексей Русских поставил задачу повышения зарплат, и если в 2021 году средняя зарплата по региону составляла 36 тыс. руб., то уже в декабре 2022 года — 53 тыс. руб.

Доктор политических наук Нина Дергунова считает, что кроме достаточной зарплаты привлекательностью города является возможность для молодежи реализовать себя, видеть перспективы карьерного роста. Но для этого, по словам политолога, необходимо снятие бюрократических барьеров, борьба с коррупцией, финансирование проектов и стартапов, на что у региона далеко не всегда есть средства.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич в беседе с «Ъ» заметила, что «скептически» относится к этому рейтингу, поскольку «в муниципальной статистике нет достаточных данных, чтобы посчитать корректно индекс человеческого развития», «муниципальная статистика в России пока очень слабенькая, и к жизни эти рейтинги имеют очень опосредованное отношение».

Сергей Титов, Ульяновск