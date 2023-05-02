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СКР усмотрел основания для задержания подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани

Руководитель Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов заявил о том, что у ведомства есть основания для задержания подозреваемых в совершении убийства мужчины и женщины, пропавших в Краснодарском крае 28 апреля, говорится в сообщении СУ СКР. Другие подробности расследования ведомство не сообщает.

Владелец агентства по проведению праздников Кирилл Чубко и сотрудница агентства Татьяна Мостыко ехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск, где оба постоянно проживают. Около 21:30 в пятницу, как сообщает жена Кирилла Чубко, ее муж позвонил ей и сказал, что у автомобиля пробило колесо, по словам мужчины, чинить машину ему помогают двое парней, которые ехали в другом автомобиле. После этого связь с Кириллом Чубко пропала, а его жена стала получать сообщения о том, что с банковской карты, привязанной к ее телефону, кто-то снимает деньги. Ночью ей удалось дозвониться до Татьяны Мостыко, но та отвечала односложно и неопределенно, а потом и этот телефон выключился.

По факту исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Поиски пропавших идут в нескольких районах Кубани, 1 мая в лесополосе у дороги был найден сгоревший автомобиль Hyundai, принадлежавший Кириллу Чубко.

Анна Перова, Краснодар

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