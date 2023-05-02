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Прокуратура Саратовской области выявила за прошлый год 51 налоговое преступление

В 2022 году прокуратура Саратовской области получила 71 сообщение о совершении налоговых преступлений. Возбуждено 51 уголовное дело, сообщает пресс-служа надзорного органа.

Прокуроры передали в прошлом году в суд 12 уголовных дел о налоговых преступлениях. За начало этого года сотрудники надзорного ведомства завели 21 дело, передали на рассмотрение четыре: «В 2022 году сумма причиненного ущерба по оконченным следователями СУ СК области уголовным делам анализируемой категории составила более 178 млн рублей, из которых добровольно возмещено почти 66 %», — говорится в релизе.

В рамках расследования уголовных дел арестовали имущество более чем на 135 млн руб. В совокупности с добровольно возмещенным сумма ущерба погашена полностью.

Дарья Васенина

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